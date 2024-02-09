انتظام نجم الاهلي في التدريبات.. وبرنامج تأهيلي لـ وسام أبو علي

واصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الاهلي، أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب الفلسطيني، فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: عامر حسين يتحدث عن أزمة الاهلي في كأس العالم للأندية 2025 وتأجيل نهائي كأس مصر

وفي المقابل، انتظم الدولي المالي، أليو ديانج، في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك ديانج في المران بعدما كان الجهاز الفني قد منحه راحة أمس الخميس، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديڤوار.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.