شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتوى بنار الإصابات.. الصليبي يداهم الونش وحمدي وإيشو أحدث الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تفرض نفسها على الأحداث بنادى الزمالك، بعدما شهدت الساعات الماضية تعرض أكثر من لاعب بالفريق الأول بنادى الزمالك للإصابة، بدأت بأحمد فتوح مرورا بالونش وأحمد حمدى، وآخرها أحمد عبد الرحيم إيشو.

نرصد فى السطور التالية تفاصيل الإصابات التى تعرض لها لاعبو الزمالك..





مزق الخلفية يهدد فتوح

تعرض أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بكوت ديفوار وودعها الفراعنة من دور الـ 16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وكشف التشخيص المبدئى للإصابة التى تعرض لها فتوح مع المنتخب أنها عبارة عن شد فى الخلفية، ولكن بعد الخضوع للفحوصات الطبية لتحديد نوع الإصابة، تم تشخيصها بمزق في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادرا على المشاركة فى التدريبات والمباريات مع الفريق.





الصليبى زائر دائم لـ"ونش" الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بقطع جزئي فى الرباط الصليبي، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن "الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

ومن المقرر أن يتلقى اللاعب العلاج فى ألمانيا من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يُصاب فيها الونش بقطع في الرباط الصليبي.





إصابة الصفقة الجديدة أحمد حمدى

تعرض أحمد حمدي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإصابة فى القدم خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق صباح الخميس على ملعب النادي أمام فريق الشباب مواليد 2003.

وتعرض أحمد حمدي للإصابة ليغادر ملعب المباراة بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مدي الإصابة التي تعرض لها.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الإصابة عبارة عن شد فى العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت.





إيشو أحدث ضحايا الإصابات

تعرض أحمد عبد الرحيم الشهير بـ"إيشو" لاعب الزمالك لشد عضلى فى ودية الأبيض مع شبابه التى أقيمت ظهر الخميس، فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى فى الفترة المقبلة.

وتأتى إصابة إيشو فى الظهور الأول للاعب مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك،وبعد لحظات من إصابة زميله أحمد حمدى الوافد الجديد للقلعة البيضاء.