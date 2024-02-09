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وسام أبو علي يواصل التأهيل فى الأهلي للتعافي من إصابة الخلفية

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القاهرة - سامية سيد - واصل وسام أبوعلي، لاعب الأهلي، أداء برنامجه التأهيلى الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات علاجية فى الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو النادي الأهلي حالياً البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له محمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة بإحدى الدول الخارجية سواء ألمانيا أو قطر وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن البرنامج التأهيلي سيكون في قطر بأكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها ، ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكونغو.

 

ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر للتعافي من جراحة الكتف، وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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