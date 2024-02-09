شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يواصل التأهيل فى الأهلي للتعافي من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وسام أبوعلي، لاعب الأهلي، أداء برنامجه التأهيلى الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات علاجية فى الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.