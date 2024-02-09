شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة عبد العظيم وفاطمة صادق تحصدان 3 ذهبيات فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت حليمة عبد العظيم لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال فى وزن+87 كجم 3 ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والمجموع ببطولة أفريقيا المقامة فى مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري، بينما حققت فاطمة صادق 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن87 كجم، فيما حصدت سمر حبشى فضية الخطف فى منافسات وزن 87 كجم.



حليمة عبد العظيم



فاطمة صادق

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.