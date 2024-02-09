شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 3 / 3 يحسم ودية منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام وصيف كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، أمام منتخب اليابان، وصيف كأس العالم الماضية، فى المباراة التى أقيمت اليوم بالإمارات. وشهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين وظهروا بمستوى مرضٍ خلال المباراة.