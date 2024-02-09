شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 3 / 3 يحسم ودية منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام وصيف كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، أمام منتخب اليابان، وصيف كأس العالم الماضية، فى المباراة التى أقيمت اليوم بالإمارات. وشهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين وظهروا بمستوى مرضٍ خلال المباراة.
وأبدى المدير الفنى لمنتخب رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا، وأضاع الفراعنة ضربتى جزاء خلال اللقاء.
وأشاد لطفى بتطور مستوى اللاعبين واستيعابهم للخطط والجمل التكتيكية التى تدربوا عليها خلال الفترة الماضية.
سجل أهداف منتخب مصر كل من محمد عبد النبي لوحا، أحمد الشحات، ومصطفى على صاصا.
ويختتم الفراعنة المباريات الودية بمواجهة إسبانيا غدا قبل انطلاق كأس العالم.
ويرأس بعثة المنتخب محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، ويتابع تجهيز اللاعبين وترتيبات إقامة بعثة المنتخب فى الإمارات.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات،إيطاليا وأمريكا.
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