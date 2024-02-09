شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير وكريم كحلة ضمن جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر نجوم ونجمات منتخب مصر فى رفع الأثقال على جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا التي أقيمت فى مدينة الإسماعيلية من 2 إلى 10 فبراير الجاري.

وفازت سارة سمير بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتوج كريم كحلة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب، وتوج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.