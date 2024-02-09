شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الإعلامى عمرو رزق الرئيس التنفيذى لإذاعة أون سبورت الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الإعلامى الراحل عمرو رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت ورئيس قناة أون سابقا، والذي قدم الكثير فى مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني، الأحد المقبل بمسجد المشير طنطاوى "قاعة النور" بعد صلاة المغرب.

وتوفى الإعلامي عمرو رزق، صباح اليوم، الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.