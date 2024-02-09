بعثة ألعاب القوى البارالمبي تصل إلى دبي للمشاركة في بطولة فزاع الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة فزاع الدولية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري في دبي.

من جانبه أكد إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة أن السفارة المصرية في الإمارات تواصلت معه للاطمئنان على المنتخب الوطني.

ووجه حسنين الشكر إلى حسام حسين القنصل العام في دبي الذي حرص على الاطمئنان على اللاعبين ووعد بمقابلتهم ومؤازرتهم في منافسات البطولة.

أتم حسنين أن جميع اللاعبين في حالة جيدة ومستعدين لخوض منافسات البطولة بشكل قوي، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج مميزة تليق باسم مصر.

تضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من:

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

يرأس البعثة إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.