اللقب العربي السابع.. معركة كروية بين قطر والأردن على عرش آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قطر والأردن.. بعد أسابيع من المنافسة الشرسة، وصلت بطولة كأس آسيا 2023 إلى ذروتها ففي المباراة النهائية، يتلقي المنتخبان العربيان المضيف والمدافع عن اللقب منتخب قطر ضد منتخب الأردن في قمة نارية لا تقبل القسمة على اثنين.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة اللقب العربي السابع جانبًا من القوة والندية بين منتخبي قطر والأردن، حيث يبحث العنابي عن الحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الأخيرة بينما يبحث النشامي عن كتابة التاريخ وتحقيق أول لقب قاري له

نهائي بطولة كأس آسيا 2023

طريق الأردن إلى النهائي

وقع الأردن في المجموعة الخامسة مع (ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين)

أستطاع الأردن في تحقيق الفوز على ماليزيا بنتيجة كبيرة (4-0)، بينما تعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة (2-2)، ولكنه خسر بنتيجة (0-1) أمام البحرين

لتصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

البحرين 6 نقط كوريا الجنوبية 5 نقط الأردن 4 نقط ماليزيا نقطة

ليتأهل الأردن لدور الـ16 عن طريق تصدره قائمة أفضل الثوالث المجموعات في البطولة.

واجة الأردن العراق في دور الـ16، وأستطاع المنتخب الأردني من قلب نتيجة المباراة، وتحقيق الفوز بصعوبة بعدما أحرز يزن العرب هدف التعادل في الدقيقة 5+ '90، وأحرز نزار الرشدان هدف الفوز في الدقيقة 7+ '90، ليقلبوا نتيجة المباراة في دقيقتان من تأخر بنتيجة (2-1) إلى فوز بنتيجة (3-2).

وفي الدور ربع النهائي واجة الأردن منتخب طاجيكستان، وحقق الفوز في هذه المباراة بنتيجة (1-0).

وعاد وألتقى مرة أخرى مع منتخب كوريا الجنوبية في دور نصف النهائي، ولكنه نجح هذه المرة في التغلب علية وتحقيق الفوز بنتيجة (2-0).

طريق قطر إلى النهائي

وقعت قطر في المجموعة الأولى مع (لبنان وطاجيكستان والصين)

حققت قطر العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما فازت في جميع مبارياتها الثلاث، على لبنان بنتيجة (3-0) وعلى طاجيكستان والصين بنتيجة (1-0).

لتصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

قطر 9 نقط طاجيكستان 4 نقط الصين نقطتان لبنان نقطة

ليتأهل المنتخب القطري إلى دور الـ16 على رأس المجموعة الأولي.

في دور الـ16 حقق المنتخب القطري الفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة (2-1).

وفي دور ربع النهائي تعادل المنتخب القطري مع المنتخب الأوزباكستاني بنتيجة (1-1)، ليحقق قطر الفوز بشق الأنفس على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة (3-2).

وفي الدور نصف النهائي واجه قطر المنتخب الإيراني، المباراة أستمرت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) حتى الدقيقة '82 ليحرز المعز على هدف الفوز، ويخطف بطاقة التأهل للمنتخب القطري، وتنتهى المباراة بنتيجة (3-2).

ملعب المباراة النهائية لكأس آسيا 2023

من المقرر أن تقام المباراة مساء غدًا السبت (10/02/2023)، على ملعب لوسيل في قطر

وتقام المباراة في تمام الساعة 06:00 بتوقيت السعودية و 05:00 بتوقيت مصر

النهائي العربي الثالث فى التاريخ

يعد النهائي بين قطر والأردن هو النهائي العربي الثالث منذ 17 سنة، وكان أول نهائي عربي شاهدته بطولة كأس آسيا في نسخة 1996 والتي أقيمت بالأمارات، واستطاعت السعودية تحقيق الفوز بالبطولة على حساب الأمارات بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي وذلك علي ملعب الشيخ زايد بأبوظبي.

أما عن النهائي العربي الثاني كان في نسخة كأس آسيا 2007 والتي أقيمت في أندونسيا، حقق منتخب العراق اللقب علي المنتخب السعودي، بعد فوزة بنتيجة (1-0) سجل هدف المباراة الوحيد أسطورة العراق يونس محمود.