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حجم إصابة سالم الدوسري في الهلال وموقفه من مباراة سباهان بـ دوري أبطال آسيا

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سالم الدوسري - الهلال

سالم الدوسري - الهلال

تعرض سالم الدوسري نجم الفريق الكروي بنادي الهلال السعودي للإصابة مع فريقه أمام النصر في مباراة كأس موسم الرياض 2024.

وتوج نادي الهلال بكأس موسم الرياض على حساب نظيره النصر، بعد الفوز بثنائية نظيفة سجلهما سالم الدوسري وسافيتش.

وغادر الدوسري مباراة الهلال والنصر بعدما تعرض للإصابة في كأس موسم الرياض 2024.

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وخضع الدوسري لفحوصات طبية بعد إصابته خلال مواجهة النصر، في نهائي كأس موسم الرياض.

وأثبتت الفحوصات إصابة الدوسري بكدمات في المفصل والظهر، ولكنها لن تمنعه من المشاركة مع الهلال في اللقاء القادم أمام سباهان الإيراني.

وسيلاقي الزعيم نظيره سباهان الإيراني في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين النصر والفيحاء، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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