منافس مصر.. إقالة مدرب بوركينا فاسو بسبب كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم، في بيان رسمي، إقالة الفرنسي هوبير فيلود عن تدريب منتخب بوركينا فاسو، عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية، من ثمن النهائي.

وقال اتحاد بوركينا فاسو في بيانه: "بعد تقييم مشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، فإن النتائج لم ترق إلى مستوى توقعات وطموحات الشعب البوركيني، لهذا السبب، توجه اللجنة التنفيذية الشكر للمدرب هوبير فيلود والجهاز الفني ككل، فقد اتخذت قرارا بعدم تجديد عقد المدرب وجميع أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف البيان: "تتطلع اللجنة التنفيذية بالفعل إلى المواعيد النهائية لتصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025، في أقصر وقت ممكن ، ستقوم اللجنة بالتعاقد مع جهاز فني كفء للتحديات المقبلة".

ويواجه منتخب بوركينا فاسو المنتخب المصري، في يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل بوركينا فاسو المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر منتخب مصر الترتيب، برصيد 6 نقاط.

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