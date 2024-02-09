فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت، ويسعى لاعبو فانتازي إلى تحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط الآتية:

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل إيرلينج هالاند على شارة الكابتن، وتم تعيين وريتشارليسون نائبا له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 24، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 24 من الدوري الإنجليزي

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين "ذوي ملكية منخفضة" يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة 24، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. بورنموث ولوتون تاون "Double Gameweek" في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديد موعد جديد لمباراة لوتون تاون وبورنموث المؤجلة من الجولة 17، بعد إلغائها بسبب إصابة لاعب لوتون بمشكلة في القلب خلال المباراة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا