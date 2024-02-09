"آخرهم قطر".. منتخبات توجت بكأس آسيا في النهائي الأول لها بالبطولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب الأردني لملاقاة نظيره منتخب قطر غداً، في المباراة النهائية ببطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

ويعد هذا هو النهائي الأول للمنتخب الأردني طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة، فيما نجح المنتخب القطري في الوصول إلى النهائي في نسخة 2019 وتوج باللقب.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، المنتخبات التي تمكنت من التتويج باللقب في النهائي الأول لها بالبطولة.

وكانت البداية مع المنتخب الإيراني، الذي تمكن من الصعود للنهائي للمرة الأولى في تاريخه عام 1972، بعد تطبيق نظام الأدوار الإقصائية، وتمكن من الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب الكويت بنتيجة هدف واحد دون مقابل.

وشارك المنتخب السعودي للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة في نسخة عام 1984، وتمكن من الصعود إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتوج باللقب الأول له في البطولة بعد الفوز على حساب منتخب الصين بنتيجة هدفين دون مقابل.

وصعد المنتخب الياباني للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، في نسخة البطولة عام 1992، وحقق الفوز في المباراة النهائية، على حساب المنتخب السعودي بنتيجة هدف واحد دون مقابل، ليحصد اللقب الأول له في البطولة.

وعاد المنتخب السعودي في نسخة البطولة عام 2007، ليتعرض للهزيمة من المنتخب العراقي بنتيجة هدف واحد دون مقابل، في أول نهائي يخوضه منتخب العراق عبر تاريخ مشاركاته في البطولة.

وجاء الدور على المنتخب الأسترالي في نسخة البطولة عام 2015، والتي أقيمت على أرضه، ليصعد للنهائي للمرة الأولى في تاريخه ويتوج باللقب، بعد الفوز على حساب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

وآخر المنتخبات التي توجت باللقب في أول نهائي في تاريخ مشاركتها بالبطولة، كان منتخب قطر في نسخة البطولة عام 2019، بعد الفوز على حساب المنتخب الياباني في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.