قبل مباراة قطر و الأردن.. تعرف على تاريخ النهائيات العربية في كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي مشاهدة نهائي عربي خالص في كأس آسيا 2023 بقطر، عندما يلاقي المنتخب القطري نظيره المنتخب الأردني في نهائي البطولة غداً، على ستاد "لوسيل" بقطر.

ونجح المنتخب الأردني في الصعود إلى المباراة النهائية بالبطولة، بعدما حقق الفوز على حساب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة الدور نصف النهائي، فيما تمكن منتخب قطر من الفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعد هذه هي المرة الثالثة، التي تشهد فيها بطولة كأس آسيا نهائي عربي خالص، بعد نسختي عام 1996، 2007.

وتواجد المنتخب السعودي في المباراتين، المباراة الأولى كانت عام 1996 أمام منتخب الإمارات، والثانية عام 2007 أمام منتخب العراق.

وكان أول نهائي في تاريخ بطولة آسيا، يشهد تواجد منتخبين عربيين في النهائي، كان نهائي البطولة عام 1996 بالإمارات، والذي جمع بين المنتخب الإماراتي ونظيره المنتخب السعودي، وانتهى اللقاء وقتها بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح لصالح منتخب السعودية.

وشهدت نسخة البطولة عام 2007، والتي تشارك في تنظيمها أربع دول وهم إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند وفيتنام، نهائي عربي خالص، جمع بين المنتخب السعودي ومنتخب العراق، وانتهى اللقاء وقتها بنتيجة هدف دون مقابل لصالح منتخب العراق.

وسجل يونس محمود لاعب منتخب العراق خلال هذه المباراة، الهدف الوحيد في تاريخ النهائيات العربية الخالصة في كأس آسيا.