موتسيبي: لن نتهاون مع الفساد والعنصرية.. ومستوى المنتخبات الصغيرة تطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يرى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن نسخة البطولة 2023 بكوت ديفوار، هي الأفضل في تاريخ بطولات كأس الأمم.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مباراة نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، بين كوت ديفوار ونيجيريا: "المنتخبات الكبيرة في أفريقيا مستواها لم يتراجع، بل مستوى المنتخبات الصغيرة هو الذي تطور، لذا تعد هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة".

وأضاف: "الكرة الأفريقية وصلت إلى مستوى عالمي، وأصبح الجميع داخل القارة السمراء يتهافت لمشاهدة المباريات الأفريقية، ولن نتهاون مع الفساد والعنصرية".

وتابع: "يجب أن نجعل من كرة القدم أداة للتطور الاقتصادي في أفريقيا، كما نستخدمها لنشر السلام في مختلف أنحاء العالم، وندعم كل الاتحادات المحلية في أفريقيا بالكثير من الأموال، ويتم تخصيص جزء كبير منها للنهوض بالبنية التحتية في كل الدول الأفريقية".

وواصل موتسيبي تصريحاته: "نعمل على رفع كفاءة كل عناصر كرة القدم الأفريقية، سواء حكام أو مدربين".

واختتم: " هناك العديد من التغييرات المطلوبة في الاتحاد الأفريقي، والاتحادات المحلية الأفريقية أيضاً، للنهوض بمستوى المنتخبات الأفريقية، ولكن كل شئ له وقت مناسب".