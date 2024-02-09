حارس نيجيريا يتلقى تهديدات قبل مباراة كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تلقى حارس المرمى النيجيري ستانلي نوبالي، تهديدات من جانب مشجعي جنوب أفريقيا، بعد مساهمته في خروج منتخب جنوب أفريقيا من بطولة أمم أفريقيا 2023، ويلعب الحارس ضمن صفوف فريق شيبا يونايتد الجنوب أفريقي.

وكان نوبالي ساهم تخطي منتخب نيجيريا للمنتخب الجنوب أفريقي، في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعدما نجح في التصدي لركلتي ترجيح، ليقود منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية.

وكشفت صحيفة "plus sports" النيجيرية، "أن الحارس صاحب الـ 27 عاماً تلقى تهديدات من جماهير جنوب أفريقيا، تطالبه بعدم العودة إلى فريقه شيبا يونايتد بجنوب أفريقيا بعد انتهاء البطولة".

وأكد المتحدث الإعلامي للمنتخب النيجيري إيداه بيترسايد: "إن الحارس النيجيري تلقى بالفعل تهديدات عقب نهاية مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا".

ويلاقي المنتخب النيجيري نظيره منتخب كوت ديفوار، في نهائي أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.