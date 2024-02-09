محمد الماشطة عضواً بلجنة الانضباط بـ"الكاف" ممثلاً عن دول شمال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - اختير محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، عضواً بلجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ممثلا عن دول شمال أفريقيا.

ويتواجد المستشار الماشطة فى كوت ديفوار حاليا لحضور اجتماعات لجنة الانضباط الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بكوت ديفوار.

فى سياق مختلف، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على إقامة مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي عقد مساء الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا ، وإبراهيم حسن مدير للمنتخب.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إن الجمهور المصري يحب أن يشعر أن لاعب منتخب بلاده، فعل ما بوسعه وتفانى أثناء ارتدائه "تي شيرت" المنتخب، والتوفيق يكون من عند الله، مشددا على أن من يتواجد في المنتخب يجب أن يكون جديرا بذلك.

وأضاف، "حتى الآن لم نتحدث في أي شيء يخص تعاقدنا لـ تدريب المنتخب، فيما يتعلق بالقيمة المادية، وبداية حديثنا كان حول الترتيبات المقبلة للمنتخب، وهناك دورة يتم الاتفاق عليها وتحدثنا مع رئيس اتحاد الكرة بشأنها، وتم الاتفاق على تواجد منتخب مصر بها، والتي من المقرر أن تقام، حيث نرغب في أن نرى المجموعة الموجودة".