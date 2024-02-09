شكرا لقرائتكم خبر عن عمر وائل: تجربة عبد المنعم شجعتني للانضمام لفيوتشر وأتمنى الانضمام لأحد القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر وائل، لاعب بيلينينسش البرتغالي المنضم مؤخراً إلى مودرن فيوتشر، كواليس انضمامه إلى ناديه الجديد فى الميركاتو الشتوي الماضي. وقال عمر وائل فى تصريحات صحفية على هامش مران الفريق، "لم أستطع رفض فرصة الانضمام إلى مودرن فيوتشر، نادٍ كبير لا يوجد فارق بينه وبين الأهلي والزمالك، تجربة على أعلى مستوى كجهاز فنى وإدارة، شعرت أنها فرصة مناسبة لى".

وأضاف وائل، "أتمنى اللعب لأحد القطبين "ماحدش هيقول للأهلي والزمالك لا"، فرصتنا كبيرة فى الكونفدرالية لكن نحتاج كثيراً من الجهد، ونحن لاعبون كبار وأعتقد أننا قادرون على المنافسة على الكونفدرالية.

واختتم قائلا، "تجربة محمد عبد المنعم مميزة في مودرن فيوتشر ومن الأسباب التي شجعتني على التواجد فى مودرن فيوتشر لأنه يعتمد على الشباب، وفرصتي هنا كبيرة أكثر من أي نادٍ".