شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يجتمع بلاعبي مودرن فيوتشر بعد تولى المهمة خلفا لحسام حسن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص تامر مصطفى، المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفا لحسام حسن الذي رحل لتدريب المنتخب الوطني.

مودرن فيوتشر فتح تدريباته لوسائل الإعلام لتقديم المدرب الجديد، حيث يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة الخميس المقبل ضمن مؤجلات الدوري.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر قد قرر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال

أيمن فريد - طبيب الفريق

كريم فهمي - محلل أداء