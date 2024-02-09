شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكماً للفيديو فى نهائى أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا فى نهائي كاس الأمم الأفريقية 2023، فيما يدير الحكم المصري عاشور غرفة الـ VAR فى اللقاء المرتقب. وتعد مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا هي المواجهة رقم 11 التي يشارك فيها الحكم المصري محمود عاشور بكاس الأمم فى كوت ديفوار، حيث يعد عاشور مصنفا ضمن أفضل حكام الفيديو بأفريقيا.

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