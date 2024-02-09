شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: فيفا لم يخطرنا بعقوبات رسمية وجون أوكلي ليس له مستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يخطر النادي بأي عقوبات رسمية حتى الآن.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم يتم اخطارنا بأي شيء رسمي من الفيفا بخصوص عقوبة متعلقة بجون أوكلي لاعب الفريق السابق.

أضاف عادل: سمعنا عن تلك العقوبة من البعض لكن لم يصلنا شئ، واللاعب ليس له مستحقات لدى النادي ليتم تغريم المقاولون بسببها، والمقاولون قدم شكوى ضد اللاعب بسبب فسخه للتعاقد من طرف واحد.

وترددت أنباء عن حكماً صادرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لصالح النيجيري جون أوكلي، ضد ناديه السابق المقاولون العرب، وإلزمه بدفع المستحقات المتأخرة، حيث أوضح اللاعب في شكواه ضد المقاولون بأنه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، ليفسخ تعاقده من طرف واحد بموجب هذه الشكوى.

ونص حكم فيفا لصالح جون أوكلي ضد المقاولون العرب على ما يلي:إلزام المقاولون بدفع 64,788.70 دولارًا أمريكيًا، مكافأة مستحقة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويًا، اعتبارًا من 8 أغسطس 2023 حتى تاريخ السداد الفعلي.