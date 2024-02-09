الصيد يهزم جزيرة الورد فى بطولة الدورى الممتاز (ب) لكرة السلة رجال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الدرجة الاولى رجال لكرة السلة بنادى الصيد الفوز على فريق جزيرة الورد بنتيجة 56/69 فى المباراة التى اقيمت على ملعب الصيد فى أولى مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الدورى الممتاز (ب).



ضمت قائمة الفريق اللاعبين حسام حمدي كامل،محمد عبد الرحمن يوسف،محمد عزت سعد،محمد هشام السيد،رؤوف طارق رؤوف،احمد محمد رشدي،احمد يحيي دودو،يوسف ايمن طموم،محمد عامر عبد الفتاح،علي محمد حمدي،عمر قاسم حسن،علي هشام يونس،سيف الدين وائل السعيد،احمد محمد مرسي،شهاب الدين شريف،احمد اشرف محمد ، محمد هشام السروجى، احمد اسامة،يوسف على.



الجهاز الفنى والادارى

رئيس الجهاز وائل الطنانى ، نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى وائل حمد ، المدرب العام دكتور محمد جابر ، مساعد مدرب عمرو سمير ، احصائى عمر حازم ، مخطط أحمال باسم سيد، مدير ادارى على الخطيب ، ادارى هشام اسماعيل ، علاج طبيعى دكتور محمد جمال ، خدمات معاونة مصطفى على ، لجنة كرة السلة احمد عصام.