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وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب مصر البارالمبي للتايكوندو بتأهله لدورة الألعاب البارالمبية باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعب منتخب مصر الباراليمبى للتايكوندو عبدالرحمن محمود عبدالرازق فرج يحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

 


وتأهل لاعب منتخب مصر البارالمبي للتايكوندو إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس، بعد فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لباريس فى وزن تحت 70 كجم (تصنيف K-44).


وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على وممارسيها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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