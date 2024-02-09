سر استعانة كولر بـ ناشئين الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، استعان بفريق الناشئين قبل مواجهة شباب بلوزداد المقبلة.

ويستعد فريق الاهلي تحت قيادة كولر، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2023-2023.

وضمن استعدادات الاهلي لهذا اللقاء، قرر كولر خوض مواجهة ودية يوم السبت المقبل، قبل السفر إلى الجزائر يوم الثلاثاء القادم.

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وقرر كولر، أن هذه الودية المقرر خوضها في الثالثة عصراً من السبت المقبل، ستخاض بين الناشئين والفريق الأول، وليس ضد فريق خارجي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهـلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ملعب 5 جويلية.