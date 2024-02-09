الكشف عن حكم نهائي كأس أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن حكم نهائي كأس أمم أفريقيا، في مباراة مرتقبة بين كوت ديفوار “مستضيف البطولة” ونيجيريا.

يستعد منتخب كوت ديفوار لكرة القدم، لمواجهة نظيره نيجيريا، في لقاء منتظر بينهما، في نهائي كأس أمم أفريقيا لهذا الموسم 2023-2024.

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب الكونغو الديمقراطية، بينما صعد نيجيريا بعدما تخطى عقبة جنوب أفريقيا.

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ويلتقي منتخب نيجيريا، مع كوت ديفوار، في نهائي الأمم الأفريقية، يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، على ملعب الحسن واتارا.

وتنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وأسندت مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه جيرسون وديانا، وديانا شيكوتيشا والمغربية بشرى كربوبي.

بينما يتواجد الحكم المصري محمود عاشور على تقنية الفيديو «var»، ويساعده ريفيرت ماريا.

الجدير بالذكر، أن منتخب جنوب أفريقيا، سيتواجه مع الكونغو الديمقراطة، لتحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2023.