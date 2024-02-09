رقم تاريخي ينتظر منتخب كوت ديفوار في مباراة نيجيريا بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير الجاري، في مباراة نهائي أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، على ملعب " الحسن واتارا".

وكان المنتخب الإيفواري على بعد خطوات بسيطة من توديع بطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات، قبل أن ينجح في الصعود ضمن أفضل ثوالث المجموعات برصيد ثلاث نقاط فقط، مستغلاً تعادل غانا مع موزمبيق بالمجموعة الثانية، وفوز المغرب على زامبيا بالمجموعة السادسة.

ونجح المنتخب الإيفواري في الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي كلا من منتخب السنغال في مباراة دور ال 16، ثم الفوز على منتخب مالي في دور الربع نهائي، قبل أن يتخطى المنتخب الكونغولي في نصف النهائي، ليصبح أول منتخب يصعد إلى المباراة النهائية بعد جمعه ثلاث نقاط فقط في دور المجموعات.

وينتظر المنتخب الإيفواري رقماً تاريخياً حال نجاحه في التتويج بلقب البطولة، حيث سيصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يحصد اللقب، بعد تأهله بثلاث نقاط فقط من دور المجموعات.