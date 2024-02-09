نهائي كأس آسيا.. تغطية شاملة بالأرقام والإحصائيات والقناة الناقلة قبل انطلاقه غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير- يوسف محمد:

يقام نهائي كأس آسيًا بين منتخبي الأردن وقطر، غدًا في تمام الخامسة مساءً، على ستاد لوسيل في قطر.

وحرصًا على موافاتكم بتغطية شاملة لأحداث المباراة، رصدنا، الأرقام والإحصائيات الخاصة بالنهائي، والقناة الناقلة وتصريحات اللاعبين والمدربين.. يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

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