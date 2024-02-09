هل سيقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية؟.. اتحاد الكرة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022/23، يوم 13 مارس 2024 في مصر.
وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة الأنباء المتداولة والتي تفيد بتغيير مكان إقامة المباراة.
وقال إيهاب: "هذا الأمر سيتم حسمه في الأسبوع المقبل، حيث نمتلك عرضا من السعودية ولكن لم نأخذ أي قرار حتى اللحظة الحالية".
وأتم: "الكأس له خصوصية ويرتبط بمصر، ولا نستطيع اتخاذ أي قرار قبل العودة للجهات المسؤولة".
الجدير بالذكر أن نادي الاهلي وصل للمباراة النهائية بالفوز على إنبي 3-0، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح.
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