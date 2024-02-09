وزير الرياضة يُشيد بفوز إنبي بلقب بطولة الألعاب العربية للأندية لسيدات تنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق نادي إنبي“سيدات – فرق” بطولة الألعاب العربية للأندية للسيدات لتنس الطاولة، بعد تغلبه فى نهائي البطولة على بطل البحرين نادى عالي البحرينى ” المصنف الثانى عربياً ، وذلك بالبطولة المقامة بمدينة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة ، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير .

وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.



ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه.



