مانشستر يونايتد يرسل كشافيه لمتابعة 4 مواهب ارجنتينية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن تألق نجوم مانشيستر يونايتد الشباب اليخاندرو جراناتشو و كوبي مايانو قد اغرى المسئولين بنادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي لمحاولة اجتذاب المزيد من العناصر الموهوبة من قارة أمريكا الجنوبية وخاصة الارجنتين .

فقد أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد ارسل كشافيه بالفعل إلى الارجنتين لمتابعة أربعة لاعبين جدد يسعى اليونايتد لضمهم رغم وجود صراع ضخم مع عدد من كبرى الاندية الأوربية مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي الى جانب عملاقي البرتغال بورتو و بنفيكا اللذين اعتادا على استقطاب المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية واعادة بيعهم إلى كبرى الاندية الأوربية.

واللاعبين الاربعة الذين أكدت الصحف البريطانية عليهم هم فرانكو ماستنتوانو و إياب سوبياري من نادي ريفربليت و آرون انسيلميانو من بوكا جونيورز واخيرا توماس بارمو من انديبندنتي .

وأكد التقرير انه بالنسبة للاعب للاعب بوكا جونيورز آرون انسيلميانو - ١٨ عاما - فهناك صراع بين اليونايتد و نادي الميلان الايطالي على الاعب الشاب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه عام ٢٠٢٨ الا ان هناك شرط جزائي في التعاقد قدره ١٥ مليون جنية استرليني.

اما فرانكو ماستنتوانو و إياب سوبياري فقد بدأ الملعب بالفعل مع الفريق الاول بنادي ريفربليت ولن يقل المبلغ المدفوع لضم أحدهما عن ٢٠ مليون يورو وهو ايضا نفس المبلغ المتوقع لضم توماس بارمو الموهبة الأرجنتيني التي بتحدث الجميع عن كونه سيكون نجم التانجو القادم .