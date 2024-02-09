سر حضور مساعد كولر اجتماع الخطيب مع مسؤولي قطاع الناشئين في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الأرجنتيني صاحب الجنسية السويسرية كارلوس بيرنجير المدرب المساعد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منفرداً دون باقي معاوني كولر الاجتماع الذي عقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للتنسيق بين الفريق الأول وقطاع الناشئين.

وحضر الاجتماع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وبدر رجب المدير الفني للقطاع بجانب خالد بيبو مدير الكرة للفريق الأول ومارسيل كولر ومترجمه خالد الجوادي.

وجاء حضور بيرنجير لهذا الاجتماع بعيداً عن باقي مساعدي كولر لخبرات المدرب الأرجنتيني في تطوير المواهب الصاعدة والناشئين.

وتولى بيرنجير من قبل قيادة فريق الشباب بناديي بازل وجراسهوبرز السويسريين.

وكلف الأهلي بيرنجير بالتنسيق بين قطاع الناشئين والفريق الأول والقيام بدور حلقة الوصل للاستفادة من المواهب الصاعدة التي تظهر في قطاع الناشئين.