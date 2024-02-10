شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: مودرن فيوتشر لن يقف على عمر كمال وناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، كواليس التعاقد مع تامر مصطفى لقيادة الفريق، بعد رحيل حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال هيثم عرابي، في تصريحات صحفية على هامش مران الفريق: نتمنى التوفيق لحسام وإبراهيم حسن، وسعداء بهم ونتمنى أن يحققوا طموحات الشعب المصري كله، لما المنتخب ينادي لا نستطيع أن نقول شيئا، كان يجب حسم ملف المدرب سريعاً وتعاقدنا مع تامر مصطفى، عندنا مباراتا المقاولون والبلدية، ضمن المؤجلات ثم سنتوجه إلى جنوب أفريقيا لاستكمال مشوار الكونفدرالية، وتامر مصطفى هو رجل المرحلة ولدينا طموحات كبيرة معه في الفترة المقبلة.

وأضاف: عمر كمال كان صريحاً من البداية، وقال إن حلمه الانضمام للأهلي، وناصر ماهر نفس الشيء قال إنه يرغب في الانضمام إلى الزمالك، ولا يمكن أن تجبر لاعبا على البقاء في مكان لا يريده، وكان لدينا هدف لخفض معدل أعمار الفريق لذلك قمنا بضم مجموعة من الشباب.

وتابع: تامر مصطفى راض جداً عن الفريق والصفقات الجديدة خاصة أن لدينا في كل مكان لاعبين أو ثلاثة، خاصة أننا سنخوض المعترك الأفريقي وعندنا طموحات كبيرة جداً.

واستطرد: تحدثت مع اللاعبين أننا يجب أن نتخطى المركز الـ 11 في الدوري بعد خوض المؤجلات لأننا لا نقبل بهذا المركز إطلاقاً، خاصة مع الكفاءات العالية التي نمتلكها من اللاعبين، ولدينا أمل بعد المباراتين المؤجلتين أن نتقدم في الدوري.

واختتم: عمر كمال وناصر ماهر، لاعبان كبار، ولكن أي ناد يجب ألا يقف على رحيل لاعب ويوفر البدائل، قمن بضم الكاميروني إيبا في الساعات الأخيرة قبل غلق القيد وهذا اللاعب مميز جداً.