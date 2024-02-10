شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد يواصل التأهيل استعداد للمشاركة فى تدريبات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عبد العزيز السيد لاعب فريق البنك الاهلى التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية لخوض المباريات الرسمية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان يعانى عبد العزيز السيد من الإصابة على مستوى العضلة الضامة والتي على إثرها يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق.

ويسعى طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية، عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب.

ونجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر الثلاثاء.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى "Nile يوم 13 من الشهر الجارى باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.