شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك والأهلى والبنك فى ثالث مواجهات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

شهدت هذه الجولة فوز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 38/29، والأهلى على سموحة 26/21، والجزيرة على هليوبوليس 29/28، والبنك الأهلى على طلائع الجيش 27/23.

فيما تقام الجولة الرابعة الثلاثاء القادم بين كل من: الجزيرة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع السنة الأهلى وسموحة مع هليوبوليس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.