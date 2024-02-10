موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا المقبلة

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري فى التاسعة مساءً، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.