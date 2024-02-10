شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: هدفى التتويج بالكونفدرالية مدربا مع مودرن فيوتشر بعدما حصدتها لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته عقب توليه مهمة قيادة الفريق خلفا لحسام حسن الذى رحل لتولى مهمة تدريب منتخب مصر.

وقال تامر مصطفى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أتمنى حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية برفقة فريق مودرن فيوتشر، حيث تمكنت من الحصول على هذه البطولة عندما كنت لاعبا بفريق المقاولون العرب عام 1996/ لذلك أعمل حاليا على تحقيق اللقب".

وأشار تامر مصطفى إلى أنه يعمل حاليا على تجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة بلدية المحلة المقبلة واستغلال المباراتين المؤجلتين من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

وتابع تامر مصطفى: إن فريق مودرن فيوتشر يمتلك لاعبين كبار من أصحاب الخبرات وهذا سوف يساعده على تحقيق الفوز في المباريات الكبيرة المقبلة.