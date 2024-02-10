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تامر مصطفى: هدفى التتويج بالكونفدرالية مدربا مع مودرن فيوتشر بعدما حصدتها لاعبا

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القاهرة - سامية سيد -  

أبدى تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته عقب توليه مهمة قيادة الفريق خلفا لحسام حسن الذى رحل لتولى مهمة تدريب منتخب مصر. 

 

وقال تامر مصطفى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أتمنى حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية برفقة فريق مودرن فيوتشر، حيث تمكنت من الحصول على هذه البطولة عندما كنت لاعبا بفريق المقاولون العرب عام 1996/ لذلك أعمل حاليا على تحقيق اللقب".

 

وأشار تامر مصطفى إلى أنه يعمل حاليا على تجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة بلدية المحلة المقبلة واستغلال المباراتين المؤجلتين من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة. 

 

وتابع تامر مصطفى: إن فريق مودرن فيوتشر يمتلك لاعبين كبار من أصحاب الخبرات وهذا سوف يساعده على تحقيق الفوز في المباريات الكبيرة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر قد قرر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق، وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب 

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال 

أيمن فريد - طبيب الفريق 

كريم فهمي - محلل أداء

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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