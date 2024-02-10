شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: هدفى التتويج بالكونفدرالية مدربا مع مودرن فيوتشر بعدما حصدتها لاعبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال تامر مصطفى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أتمنى حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية برفقة فريق مودرن فيوتشر، حيث تمكنت من الحصول على هذه البطولة عندما كنت لاعبا بفريق المقاولون العرب عام 1996/ لذلك أعمل حاليا على تحقيق اللقب".
وتابع تامر مصطفى: إن فريق مودرن فيوتشر يمتلك لاعبين كبار من أصحاب الخبرات وهذا سوف يساعده على تحقيق الفوز في المباريات الكبيرة المقبلة.
وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر قد قرر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق، وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:
علاء ميهوب - مدير كرة
تامر مصطفى - المدير الفني
رضا الفداوي - مدرب عام
محمد صديق - مدرب
دانيال خيمينيز - مدرب
محمد يونس - مدرب حراس
أحمد فتحي - مخطط أحمال
أيمن فريد - طبيب الفريق
كريم فهمي - محلل أداء
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