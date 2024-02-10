نهائي آسيا.. التعمري والنعيمات يقودان تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام قطر

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب المغربي الحسين عموته المدير الفني لمنتخب الأردن على تشكيل منتخب النشامي في المواجهة المرتقبة أمام قطر في نهائي كأس آسيا.

ويعتمد عموته في الجانب الهجومي على الثنائي المتألق يزن النعيمات وموسى التعمري لتحطيم دفاعات العنابي في نهائي آسيا.

وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى النهائي بعدما حقق المفاجأة وفاز على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد بينما تأهل منتخب قطرإلى نهائي آسيا بعد فوزه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام قطر

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

وسط الملعب: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد

وفي الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري