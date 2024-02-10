استبعاد المغربي رضوان جيد من إدارة مباراة "برونزية" كأس الأمم الإفريقية 2023.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المغربي، رضوان جيد، من إدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن هذا القرار جاء بسبب اعتراض الحكم المغربي على عدم تعيينه لمباراة النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الإفريقي قرر تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة "البرونزية"، وتواجد الحكم الصومالي عمر قرطان بدلًا منه كحكم رابع.

الجدير بالذكر أن الكاف قد أسند مهمة إدارة المباراة النهائية للحكم الموريتاني دحان بيدا.

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