رئيس فيوتشر: تفائلت بتواجد حسام وإبراهيم لكن منتخب مصر له الأولوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، أنه كان متفائلًا بتواجد التوأم حسام وإبراهيم حسن على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لكن المنتخب المصري له الأولوية.



وأشار إلى أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري تواصل معه من أجل طلب التعاقد مع حسام وإبراهيم حسن، ليرحب بالأمر.

تصريحات دعبس

تحدث دعبس في حديث تلفزيوني عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد، تفائلت بتواجد حسام وإبراهيم مع مودرن فيوتشر، لكن منتخب مصر له الأولوية".

وتابع: "رئيس اتحاد الكرة تواصل بي وطلب التعاقد مع حسام وإبراهيم، ونحن وافقنا على الفور من أجل المنتخب، كما أي مدرب يتمنى هذا الأمر".

ومن المقرر أن يكون أول ظهور لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم في البطولة الودية التي ستقام بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي الخاص بشهر مارس.

ويشارك في هذه البطولة عدة منتخبات قوية كتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

بينما سكون أول تواجد رسمي لحسام حسن على رأس قيادة الفراعنة الفتية أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو خلال فترة توقف شهر يونيو القادم، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من مواجهات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.