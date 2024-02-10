شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة بتستبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر هم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - ويوسف سليمان.

وجاءت مباريات المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

كريم عبد الجواد والانجليزي أدريان والر

يوسف إبراهيم والهندي فيلفان

يوسف سليمان والسويدي يانيك ويلمي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها