موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد خسارة الفريقين في نصف النهائي من البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار.



موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

و تقام مباراة جنوب أفريقيا والكونغو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديموقراطية

وتنقل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

ويتواجد منتخب جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام نيجيريا ، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، في حين يلعب الكونغو الديمقراطية المواجهة بعد أن واجه كوت ديفوار في دور نصف النهائي، وخسر بهدف دون رد.

يدير الحكم رضوان جيد، مباراة جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا 2023.