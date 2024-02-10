ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا باريس سان جيرمان ونظيره ليل مساء اليوم، السبت، في المباراة الت ىتجمع بين الفريقيين على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة الدورى الفرنسي لكرة القدم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ويتقابل فريق باريس سان جيرمان وليل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر شبكة قنوات Sky Sport Uno Italia، Diema Sport 2 HD، Arena Sport 1 HD Serbia، SuperSport HD 2 alb

ويخوض فريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط، والحفاظ على الصدارة اذ يحتل المركز الأول برصيد 47 نقطة.

وعلى الجانب الاخر، يتواجد ليل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة من 20 مباراة .