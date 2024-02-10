شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسافر بطائرة خاصة للمشاركة فى دورة الإمارات مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، وذلك للمشاركة في البطولة الودية التي ستقام بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

من ناحية أخرى، كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة أن هناك مناقشات لتأجيل مباراة نهائي كأس مصر، والذي كان مقررا إقامته 13 مارس المقبل بين الأهلي والزمالك، قائلا، "سنحاول حسم هذه الأمور مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب قبل معسكره الأول فى شهر مارس المقبل، وسيتم العودة للشركة الراعية قبل اتخاذ قرار نهائي في تأجيل نهائي كأس مصر".

وأضاف عامر حسين، أن "الاتحاد الدولي فيفا سيتحمل مصاريف العلاج الخاصة بمحمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة فى الكتف خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، وأجرى الشناوي عملية جراحية فى ألمانيا.