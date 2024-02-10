شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سيد عبد الرازق بازوكا للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُقل سيد عبد الرازق بازوكا ، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، إلى مستشفى المقاولون العرب بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة، لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

وتعرض بازوكا لضغط كبير خلال الأيام الماضية تسبب فى تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وفى وقت سابق، أبدى سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، حزنه الشديد من السياسة التي ينتهجها معه، مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، منذ توليهم زمام الأمور بالنادي الإسماعيلي، وعدم الاستعانة به في جميع القرارات التي تخص النادي وقطاعاته المختلفة.

وقال بازوكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مسؤولو الإسماعيلي لم يستعينوا بخبراتي خلال الفترة الأخيرة، أنا حاليا مريض وأرقد في أحد المستشفيات ولا أعلم أي شيء عن النادي".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالدراويش: "مسؤولو الإسماعيلي أثناء مرضي ووجودي في المستشفى، قاموا بتعيين محمود جابر رئيسا لقطاع الناشئين، ليتقلد نفس المنصب الذي أشغله حاليا، وأصبح للدراويش في الوقت الحالي 2 رؤساء لقطاع الناشئين".