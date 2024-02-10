الزمالك يواجه الاتحاد والاهلي ضد سبورتنج فى ختام الدور الثانى بدورى الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد سادس جولات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الاتحاد السكندرى و الطيران مع طلائع الجيش و الداخلية مع ايسترن كومبانى على صعيد المجموعة الأولى .

بينما يلتقى الأهلى مع سبورتنج و بتروجت مع القناة و الترسانة مع سموحة على صعيد المجموعة الثانية .

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش و بتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد .