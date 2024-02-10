موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره إيفرتون، في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل المان سيتي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون سوف تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

ومنح مسؤولو قنوات بي إن سبورتس، أحمد البلوشي مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون التي تقام اليوم السبت.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل إيفرتون المركز الـ18 برصيد 19 نقطة بعد خصم 10 نقاط من رصيده ويحاول العودة من تلك الانتكاسة قبل اقتراب الدوري من نهايته.