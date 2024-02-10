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انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بتسبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الثلاثي المصري "كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان"، مساء اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

 

ـ كريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم

ـ يوسف سليمان والإنجليزي مروان الشوربجي

 

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.

 

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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