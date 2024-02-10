شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بتسبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثلاثي المصري "كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان"، مساء اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

ـ كريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم

ـ يوسف سليمان والإنجليزي مروان الشوربجي

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.