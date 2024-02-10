شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بتسبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:
ـ كريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم
ـ يوسف سليمان والإنجليزي مروان الشوربجي
وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها
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