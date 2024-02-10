شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة دقدوق الطلائع بجزع فى رباط الركبة وغيابه 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض حسام دقدوق للإصابة في مباراة المصري البورسعيدى بالدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة ليغادر الملعب باكياً في اللقاء الذى فاز فيه فريقه بركلات الترجيح، ليتأهل للمباراة النهائية بكأس الرابطة ويضرب موعداً مع نظيره سيراميكا في لقاء لم يتحدد موعده النهائي بعد.

وتأكد غياب حسام دقدوق عن مباراة الطلائع أمام الاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.