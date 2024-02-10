شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وعبد المنعم ومصطفى شوبير يشاركون فى تشييع جنازة والد كوكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من لاعبي الأهلي على تشييع جنازة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، وتواجد بعض لاعبي الأهلي بجوار زميلهم بالفريق منذ صباح اليوم، السبت، لحضور مراسم تشييع الجثمان من أحد مساجد حى البساتين مسقط رأس اللاعب.

وتواجد فى الجنازة كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وغيرهم من لاعبي الفريق الذين حرصوا على مواساة اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا فى وفاة والده.



جنازة والد أحمد نبيل كوكا



جنازة والد كوكا



بكاء كوكا



أثناء الدعاء للمتوفى



تشييع جنازة والد كوكا



مشاهد من جنازة والد أحمد نبيل كوكا



مشاهد من جنازة والد كوكا

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على انستجرام، "إنا لله وإنا إيه راجعون ابويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده ، وقال الأهلي، في بيان له: " رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".