تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "توتنهام هوتسبير" صدام كروي مشتعل مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي فريق توتنهام مع نظيره فريق برايتون ضمن مباريات الجولة الـ 24 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث توتنهام هوتسبير عن تحقيق الفوز للعودة إلى طريق الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل مع إيفرتون 2-2 في الجولة الماضية.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برايتون

في حراسة المرمى : فيكاريو.

في خط الدفاع : آودجي – فان دي فين – كريستين روميرو – بيدرو بورو.

في خط الوسط : بابا سار – بيسوما – ماديسون.

في خط الهجوم : هيونج مين سون – ريتشاليسون – كولوكفيسكي.

موعد مباراة توتنهام وبرايتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام وبرايتون في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2.

ترتيب توتنهام وبرايتون بالدوري الإنجليزي

يحتل فريق توتنهام مواجهة الليلة برصيد 44 نقطة ليتقدم للمركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى الإنجليزى، بفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبى، فيما يتواجد برايتون فى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وخاض توتنهام هوتسبير 23 مباراة حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز فى 13 مباراة وتعادل فى 5 مباريات وخسر مثلها وجمع 44 نقطة وسجل 49 هدفا وتلقي 35 بفارق 14 هدفا.